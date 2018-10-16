Политологи о предстоящих выборах в Приморье

Москва, , 14:24 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил о готовности сотрудничать с другими кандидатами на предстоящих повторных выборах главы края, и подчеркнул, что намерен помогать кандидатам в прохождении муниципального фильтра.

«Олег Кожемяко уверен в своих силах. Всю жизнь он занимался спортом, и демонстрирует спортивное благородное поведение. Он не хочет никаким искусственным образом улучшить свое положение, не допустить кого-то до выборов. Он готов биться со всеми, тем более, что на Дальнем Востоке менеджеров, равных ему не существует, это управленец самой высокой пробы», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

«Олегу Кожемяко некого бояться, и поэтому он предлагает всем честно конкурировать, если они готовы принять это предложение, и сотрудничать со всеми, кто готов разделить его видение ситуации в регионе», — подчеркнул эксперт.

«Это предложение показывает уверенность Олега Кожемяко в своих силах», — выразил свое согласие с коллегой директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Это говорит о том, что Кожемяко готов сделать все, чтобы выборы прошли максимально честною, максимально открыто и максимально конкурентно. При этом это еще и хороший технологических ход. И он реально позволит представить всю палитру политиков на арене этих выборов», — подчеркнул Павел Данилин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Андрей Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег Кожемяко, ранее занимавший пост губернатора Сахалинской области.

Законодательное собрание Приморья на внеочередном заседании во вторник приняло решение назначить повторные выборы губернатора Приморья 16 декабря

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