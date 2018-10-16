Польша готова к строительству канала через Балтийскую косу — Качиньский

Варшава, , 14:21 — REGNUM На Балтийской косе прошла торжественная церемония начала сооружения канала, который соединит польский город-порт Эльблонг с Балтийским морем. В торжествах принял участие лидер правящей в республике партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, передает 16 октября «Польское радио».

По словам политика, поскольку суверенитет Польши на указанную территорию неоспорим, «никто не сможет остановить» польские власти в деле постройки канала. Также Качиньский подчеркнул, что канал будет способствовать экономическому развитию Эльблонга и «экономическому развитию всего региона».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Ярослав Качиньский заявил, что строительство канала через Балтийскую косу имеет своей целью показать Москве, что времена российского диктата окончательно прошли.

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