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В Самаре меняют состав городской администрации

Политика

Уволились главы двух департаментов и двух районов

Самара, 16 октября 2018, 14:20 — REGNUM  Новый руководитель департамента физической культуры и спорта города Самары Андрей Вдовин вступил в должность 16 октября. Кроме того, в этот день покинули посты главы администраций Октябрьского и Красноглинского районов Самары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

О предстоящих кадровых перестановках в мэрии сообщали 8 октября. Тогда было известно, что вакантным также станет место руководителя департамента образования — бывший директор школы №132 Лилия Галузина, возглавлявшая департамент с февраля 2014 года, решила оставить пост. Шла речь и об увольнении по собственному желанию главы департамента физической культуры и спорта Виктора Анисатова, занимавшего должность с марта 2017.

С 16 октября место Виктора Анисатова занял Андрей Вдовин. Свою карьеру он начал в 2004 году в городском департаменте управления имуществом, после чего занимался межрегиональной молодежной политикой и молодежной политикой в области культуры и спорта в правительстве региона.

Появились вакансии и в районных администрациях Самары. Заявления в районные Советы депутатов о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию подали главы Октябрьского района Алла Волчкова и Красноглинского района Олег Комаров. Замену им выберут на конкурсной основе.

Напомним, перестановки в среде высших чиновников Самарской области началась после выборов губернатора 9 сентября 2018 года. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе сменились руководители министерства образования и науки, министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства энергетики и ЖКХ, а также министерства экономразвития, инвестиций и торговли. Досрочно оставили полномочия глава Новокуйбышевска Сергей Марков и глава Кинельского района Николай Абашев в связи с переходом на работу в правительство Самарской области.

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