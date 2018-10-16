Управление социального развития Дании прекратило выплаты профсоюзам

Копенгаген, , 19:48 — REGNUM Управление социального развития в октябре приостановило выплаты государственных средств профсоюзам Дании, предназначенных наименее обеспеченным группам населения. При этом управление не называет определенной даты возобновления выплат — сообщает датское новостное агентство DR.

Профсоюзы Дании должны были через Управление социального развития в октябре получить средства, выплачиваемые ежемесячно, из так называемого государственного пула. По итогам переговоров в 2017 году, в государственный пул на 2018 год было выделено порядка 119 млн долл., однако выплата этих средств с октября месяца приостановлена ввиду крупного скандала в самом Управлении, одна из сотрудниц которого в период с 2002 по 2018 года похитила 17 млн долл.