Правительство ЮАР намерено оперативно решить земельную проблему

Кейптаун, , 18:51 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса в своей речи перед представителями общины Квамхванази в провинции Квазулу-Натал заявил, что правительство приступило к решению земельного вопроса с новой силой, сообщает новостное агентство «African News Agency».

«Сейчас правительство полностью уполномочено решать земельную проблему, и мы намерены заметно ускорить этот процесс», — сказал президент в кампусе Университета Зулуленда в Квадланжева, где он официально передал общине 4 586 гектаров земли.

«Мы признаем, что в течение ряда лет мы двигались в этом направлении в довольно медленном темпе по ряду причин. То, что мы сделали сегодня, должно было быть сделано несколько лет назад, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда», — сказал Рамафоса.

Сообщество Квамхванази было принудительно выселено с их земли после принятия Земельного акта 1913 года. В 1940-х годах сообщество снова было перемещено, чтобы освободить место для коммерческих заводов.