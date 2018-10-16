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Князь Монако прибыл в Тирану с государственным визитом

Политика

Албания и Монако намерены сотрудничать во внешней политике и в сфере экологии

Князь Монако прибыл в Тирану с государственным визитом
Michel Ravassard
Князь Монако Альберт Второй

Тирана, 16 октября 2018, 16:44 — REGNUM  Его Светлость князь Монако Альберт Второй прибыл в Албанию с двухдневным государственным визитом на 16−17 октября по приглашению президента Албании Илира Меты.

Его Высочество был встречен с государственными почестями президентом Республики Албания Илиром Метой, а затем между представителями делегаций Албании и Монако состоялась беседа, передает албанское новостное агентство «ТопЧенел»

В уведомлении, выпущенном управлением президента, сообщается, что во время визита Альберта Второго будет подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух государств.

Также будет подписано соглашение о финансировании фондом князя Монако деятельности региональной администрации Охраняемых Зон во Влёре и Ассоциации «Пиша Флямур» по охране природных ресурсов.

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Зарубежная хроника
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