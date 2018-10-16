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Лидер свободного мира не защищает свободную прессу – конгрессмен

Политика

Пока Трамп не торопится с оценкой Эр-Рияда, оппозиционные политики уже оценили его самого

Лос-Анджелес, США, 16 октября 2018, 14:24 — REGNUM  Позиция Дональда Трампа, который не спешит с обвинениями в адрес Саудовской Аравии в деле о пропаже журналиста, не соответствует его положению лидера свободного мира, полагает конгрессмен Эрик Суолвелл. В своем твиттере конгрессмен от Калифорнии пишет:

«Президент США выглядит совершенно спокойным по поводу убийства журналиста саудитами. Жених был убит, невеста оплакивает его, а свободная пресса, которую не защищает лидер свободного мира, стала еще немного менее свободной».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что если саудиты убили Джамаля Хашогги — это будет иметь последствия, вплоть до санкций. Но при этом Трамп заявил, что, несмотря на эту ситуацию, он совершенно не хочет отказываться от многомиллиардных поставок американского оружия в Саудовскую Аравию. Сегодня по делу пропавшего оппозиционного журналиста в Эр-Рияд прибыл госсекретарь США Майк Помпео.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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