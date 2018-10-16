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Венгрия и Косово налаживают экономические связи

Политика

Министр торговли и промышленности Косово Эндрит Шаля встретился с послом Венгрии в Косово Ласло Маркушем. Политики договорились об углублении сотрудничества между двумя странами

Венгрия и Косово налаживают экономические связи
Tim Ellis
Договорились

Приштина, 16 октября 2018, 17:41 — REGNUM  15 декабря в Приштине состоялась встреча Министра торговли и промышленности Косово Эндрита Шаля с послом Венгрии в крае Ласло Маркушем.

В ходе разговора с представителем Венгрии Шаля подчеркнул, что поддержка отечественной продукции и поощрение иностранных инвестиций являются ключевыми приоритетами экономической политики Косово.

Посол Венгрии выразил готовность поддержать Косово в сфере сельского хозяйства, а именно предложил сотрудничать в поставке продукции косовских фермеров в Венгрию.

По сообщению косовского новостного агентства «КосоваПресс» в министерстве торговли и промышленности Косово, министр Шаля и посол Венгрии Маркуш планируют подписать соглашение по защите иностранных инвестиций.

Также во время встречи посол Венгрии сообщил о намерении венгерских инвесторов открыть фабрику по производству сельскохозяйственной техники в Косово. Шаля заявил о готовности Косово оказать данному проекту помощь в реализации.

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Зарубежная хроника
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