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«Мудрость восторжествует»: Песков о разрыве РПЦ с Константинополем

Политика

В Кремле надеются, что все интересы РПЦ будут соблюдены

Москва, 16 октября 2018, 14:11 — REGNUM  В Москве озабочены разрывом отношений Русской православной церкви (РПЦ) с Константинополем и внимательно наблюдают за этой ситуацией, заявил 16 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся на то, что все-таки мудрость восторжествует, но в то же время мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — заявил Песков.

Напомним, накануне Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Это стало реакцией на решения, принятые ранее в отношении церкви на Украине. При этом РПЦ рассчитывает на пересмотр Константинопольским патриархатом решения по украинским раскольникам и «отмене действия» соборной грамоты 1686 года.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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