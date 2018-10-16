«Мудрость восторжествует»: Песков о разрыве РПЦ с Константинополем

Москва, , 14:11 — REGNUM В Москве озабочены разрывом отношений Русской православной церкви (РПЦ) с Константинополем и внимательно наблюдают за этой ситуацией, заявил 16 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся на то, что все-таки мудрость восторжествует, но в то же время мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — заявил Песков.

Напомним, накануне Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Это стало реакцией на решения, принятые ранее в отношении церкви на Украине. При этом РПЦ рассчитывает на пересмотр Константинопольским патриархатом решения по украинским раскольникам и «отмене действия» соборной грамоты 1686 года.

Читайте также: РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем