С-600 и С-700 – невежество и мифология

Леонид Нерсисян, , 14:31 — REGNUM

14 октября 2018 года лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире одного из ток-шоу решил в очередной раз «блеснуть» своими знаниями в области военной техники и геополитики, заявив о наличии у России систем противовоздушной обороны С-600 и С-700, которые якобы способны уничтожать любые ракеты противника ещё в момент пуска. Конечно, это заявление может вызвать у специалистов (да и у просто активно интересующихся темой вооружения) только улыбку или смех. Но всё было бы хорошо, если бы подобные заявления делались бы только им или же не получали бы долгого продолжения: к примеру, комментарии на тему воображаемых С-700 берут государственные СМИ, и некоторые «эксперты» достаточно серьёзно комментируют возможные сроки создания подобных систем. Не опроверг однозначно сказанное и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чем угрожают подобные ситуации?

Путь к деградации общества?

В первую очередь, долгая циркуляция подобной информации в СМИ способствует созданию у одной части населения страны очень вредной мифологии, а у другой — абсолютного недоверия к информации, распространяемой СМИ и официальными лицами. Намеренные и ненамеренные преувеличения и преуменьшения возможностей различного вооружения, создание теорий заговоров и мифов вокруг различных конфликтов и исторических событий снижают уровень критического мышления у поверхностно интересующихся различными темами людей. Это, в свою очередь, приводит к неадекватному восприятию окружающего мира и к неоптимальному поведению общества в целом.

В последнее время многое доходит до абсурда — чего только стоит целая книга о том, что программа «Союз-Аполлон» (стыковка космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» в 1975 году) является аферой и её на самом деле не было. Уже давно циркулирующий у многих в сознании миф о том, что американцев не было на Луне (несмотря на то, что ни СССР, ни России никогда этого не отрицали) может пополниться ещё одной сказкой. В целом вся эта мифология зачастую потакает одной идее — набрать больше просмотров и продаж, используя патриотические чувства, а также наметившееся холодное противостояние России и США. И в этой задаче становятся главными не знания или объективность, а скандальность и «крутость» (всего того, что имеет какое-либо отношение к России). Всё это сочетается с огромным количеством ляпов даже в крупнейших государственных СМИ, имеющих огромные штаты сотрудников (соответственно, и возможность «закрыть» почти любую тему с помощью узкоспециализированных журналистов). Что зачастую происходит на новостных сайтах поменьше — уже даже не передать. И последняя авария «Союза» (экипаж выжил) «самая страшная космическая катастрофа последних 40 лет» (про катастрофы спейс шаттлов «Челленджер» и «Колумбия», где в обоих случаях погиб весь экипаж, умолчали), и украинские ракеты летают на «сале и кизяках» (цитата из репортажа крупного государственного СМИ), и американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot «подворованы» с советских/российских С-300. Ключевые компоненты истребителя пятого поколения F-35, по мнению ура-патриотических экспертов и журналистов, тоже скопированы у советского самолёта Як-141. Продолжать этот список несуразиц можно бесконечно долго — в целом же они создают неверную картину реальности и формируют завышенные ожидания по многим направлениям.

При этом обсуждать содержание тех же телевизионных ток-шоу и передач даже нет смысла — там искать какую-либо полезную или достоверную информацию и вовсе не стоит. Ничего, кроме тех же мифов и надёрганных и переделанных обрывков разных фактов, услышать там нельзя, да к тому же «приправленных» иностранными «мальчиками для битья». К сожалению, всё это финансируется и поддерживается государственными структурами.

Активно способствуют снижению качества материалов, а также накоплению и распространению ошибок, поисковые системы, которые стали для российских СМИ основным поставщиком просмотров, а значит, и монетизации. Главным становится не качество новости или статьи, а быстрота, с которой они написаны, а также попадание в тему, которая вынесена в топ тех же «Яндекс Новостей». По этой причине очень часто все СМИ копируют одну и ту же грубую ошибку, появившуюся в первой публикации, или же активно распространяют новости, явно этого недостойные. К сожалению, новых тенденций, противостоящих подобному примитивному и вредному подходу, пока не видно, однако они необходимы — иначе процесс деградации общественного сознания предотвратить будет очень сложно.