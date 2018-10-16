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Эрдоган: в консульстве Саудовской Аравии есть следы свежей покраски

Политика

С помощью нее были закрашены токсичные материалы

Анкара, 16 октября 2018, 13:45 — REGNUM  В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле много признаков того, что там недавно что-то закрашивали, заявил 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил после того, как турецкая полиция провела первый обыск здания дипломатического представительства королевства и прилегающих территорий, где, предположительно, был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги. По словам Эрдогана, в дипломатическом представительстве были обнаружены «токсичные материалы», которые были закрашены.

Напомним, по информации источников в дипломатических кругах, турецкая полиция планирует расширить масштабы своих поисков и провести обыск в резиденции консула королевства.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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