Эрдоган: в консульстве Саудовской Аравии есть следы свежей покраски

Анкара, , 13:45 — REGNUM В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле много признаков того, что там недавно что-то закрашивали, заявил 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил после того, как турецкая полиция провела первый обыск здания дипломатического представительства королевства и прилегающих территорий, где, предположительно, был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги. По словам Эрдогана, в дипломатическом представительстве были обнаружены «токсичные материалы», которые были закрашены.

Напомним, по информации источников в дипломатических кругах, турецкая полиция планирует расширить масштабы своих поисков и провести обыск в резиденции консула королевства.