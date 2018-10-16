Россия профинансировала новую стройку в Монголии

Улан-Батор, , 13:40 — REGNUM В сомоне Халх гол состоялась церемония закладки фундамента проекта «Новый сомон», который реализуется в рамках празднования 80-летней годовщины боев при Халхин-голе, и деньги на который выделила Россия, передает корреспондент ИА REGNUM.

В церемонии приняли участие представители администрации президента Монголии, руководители аймака Дорнод, а также студенты центра профессионального обучения и производства, которые будут заняты в строительных работах, сообщила пресс-служба администрации президента страны.

По данным пресс-службы, в рамках проекта в сомоне Халх гол будут построены дворец местного управления, дом культуры, больница, школа, интернат, детский сад, спортивный зал, детская площадка, автостоянка и площадь для отдыха.

Проект «Новый сомон» планируется завершить к празднованию 80-летней годовщины боев при Халхин-голе, которое пройдет в 2019 году.

Напомним, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума в сентябре 2018 года договорились отметить 80-летнюю годовщину боев при Халхин-голе совместными усилиями, в частности провести выставки, создать художественные и документальные фильмы. Тогда же президент Монголии представил Владимиру Путину проект по обновлению сомона Халх гол, и президент России выразил готовность рассмотреть возможность выделения на эти цели финансирования в размере около 10 млн долларов.

2 октября в Монголии руководитель администрации президента Зандаахуугийн Энхболд принял делегацию Роснефти во главе с первым вице-президентом Павлом Федоровым. В ходе встречи стороны обсудили возможности добычи нефти в Монголии. Также было объявлено, что компания пожертвует 8 млн евро на перестройку сомона Халх гол в рамках совместного празднования 80-летней годовщины боев при Халхин-голе.

Сомон Халх гол, где с весны по осень 1939 года продолжался необъявленный вооруженный конфликт, находится в аймаке Дорнод. Этот регион вызывает немалый интерес у нефтедобытчиков, поскольку здесь в 1950-х годах было обнаружено месторождение нефти Тамсаг-булаг. По данным монгольского управления по делам нефти и полезных ископаемых, предположительно запасы нефти в аймаке Дорнод составляют 58 млн баррелей.

С 2005 года регионом заинтересовался Китай. Сейчас здесь ведет добычу китайская компания «Петрочайна Дачин Тамсаг». Добываемую нефть перерабатывают в КНР. Часть готовых нефтепродуктов получает Монголия по соглашению о разделе продукции.