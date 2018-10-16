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НАТО за авиаучения на Украине получит «кубинский ответ»?

Политика

«По-другому тут невозможно»

Москва, 16 октября 2018, 13:46 — REGNUM  Учения авиации НАТО на Украине могут побудить РФ «что-то продемонстрировать» у границ США, например, на Кубе. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, натовцы, которые под нашим южным подбрюшьем пытаются таким образом демонстрировать что-то, добиваются того, чтобы мы на Кубе тоже могли продемонстрировать что-то. По-другому тут невозможно», — сказал Журавлев.

Напомним, на Украине с 8 по 19 октября проходят совместные авиационные учения Украины и НАТО «Чистое небо — 2018».

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