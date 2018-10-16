Вторник, 16 Октября 2018 года
14:19:59 МСК

Замспикера Рады: в Донбассе более 7 тыс. км загрязнены боеприпасами

Политика

А закон о разминировании в Донбассе позволит Киеву сотрудничать с трастовыми фондами НАТО

Киев, 16 октября 2018, 13:29 — REGNUM  Верховная рада должна принять закон о гуманитарном разминировании, заявила первый заместитель спикера украинского парламента Ирина Геращенко, сообщает 16 октября УНИАН.

По ее словам, в Донбассе более 7 тыс. км территории загрязнены взрывоопасными предметами. Депутаты Верховной рады предложили четыре закона по гуманитарному разминированию, над которыми работали более 40 депутатом разных фракций. Между тем, отметила Геращенко, принятие этих законов позволит Киеву плодотворнее работать с трастовыми фондами НАТО, которые тоже помогают с разминированием Донбасса.

Напомним, с начала 2018 года на Украине было уничтожено более 46 тыс. взрывоопасных предметов. Чаще всего об их наличии сообщают простые граждане.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить