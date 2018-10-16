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Допросили костной пилой? Сенатор США о «не так пошедшем допросе» Хашогги

Политика

Можно ли в этом случае говорить о случайности?

Вашингтон, 16 октября 2018, 13:39 — REGNUM  Если Джамаля Хашогги убили во время допроса, то это определенно не было случайностью, уверен американский сенатор Тед Лью. Комментируя сообщение корреспондента CNN о том, что Саудовская Аравия готовит доклад, в котором смерть Хашогги будет признана результатом «не так пошедшего допроса», сенатор пишет в своем твиттере:

«Я не врач и просто пещерный человек, когда речь заходит о человеческой физиологии. Но я знаю, что, когда вы допрашиваете кого-то с помощью костной пилы, есть высокая вероятность смерти».

Напомним, по информации CNN, в докладе будет сказано о «непрозрачной» операции, в результате которой Хашогги должен был быть похищен из Турции. Также последует и заявление об ответственности, которую должны понести виновные.

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