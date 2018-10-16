Anadolu: Израильтянка стреляла по палестинцу ради забавы

Тель-Авив, Израиль, , 13:25 — REGNUM Израильская женщина-полицейский была арестована по подозрению в стрельбе по палестинцу ради собственного удовольствия, сообщает 16 октября Anadolu.

20-летняя женщина открыла стрельбу по палестинцу на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, не имея на то никаких объективных оснований. Человек получил серьезное ранение.

Напомним, с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений были убиты свыше 200 палестинцев.

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