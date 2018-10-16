Боливия подсчитывает убытки, понесенные в результате потери выхода к морю

Ла-Пас, , 13:24 — REGNUM Боливия приступила к подсчетам убытков, понесенных страной в результате потери выхода к Тихому океану в 1879 году, сообщает агентство Prensa Latina.

16 октября министр иностранных дел Боливии Диего Пари объявил о начале подсчета экономического ущерба, о котором будет объявлено гражданам страны и всему миру. По оценке Центробанка Боливии, потери сопоставимы с 2% ВВП страны.

В результате войны с Чили в 1879 году Боливия потеряла прибрежную территорию — 120 тыс. квадратных километров, богатых полезными ископаемыми, и вместе с этим возможность экспорта меди, лития, серебра и на мировой рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Международный суд в Гааге вынес решение в споре о прибрежной территории между Боливией и Чили в пользу последней: Чили не обязана вести переговоры с Боливией о полученной в XIX веке территории.

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