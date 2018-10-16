Украина и США отработали воздушный бой, Литва – на распутье: Радио REGNUM

Москва, 16 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- Антироссийские санкции вредят итальянскому бизнесу;
- Литве предлагают идти по пути Константинополя;
- Украинские Су-27 превзошли «американцев» в воздухе;
- В России принят закон о лицензировании автобусных перевозок;
- Дело об алтайском детском доме дошло до суда.
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Читайте ранее в этом сюжете: Киев заблокирован, Константинополь — вне канонического поля: Радио REGNUM