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Володин предостерег чешских парламентариев от чужой повестки

Политика

Чешских парламентариев интересовал широкий круг тем

Москва, 16 октября 2018, 13:16 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег чешских парламентариев от пребывания в чужой повестке, это вредит межпарламентскому диалогу, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

«Когда живем в чужой повестке, мы с вами находимся в состоянии отсутствия этих отношений… это явно идет во вред именно нашим отношениям, нашим народам. А тот кто на этим руки греет, думаю, вы и сами понимаете», — сказал Володин в ходе встречи с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком.

Спикер Госдумы высказался по поводу «дела Скрипаля», ситуации в Сирии и событий на Украине, а также убийства журналиста Джемаля Хашогги, пропавшего 2 октября при посещении посольства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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