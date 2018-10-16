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В офисе «Непокоренной Франции» и дома у ее лидера прошли обыски

Политика

В партии называли их «основанными на выдумках нападками»

Париж, 16 октября 2018, 13:09 — REGNUM  Правоохранительные органы Франция провели 16 октября обыски в офисе левой партии «Непокоренная Франция», а также в домах ее лидера Жан-Люка Меланшона и ряда других членов партии, заявили в партии, сообщает французское издание Le Figaro.

Представители партии осудили данное «политическое, полицейское и судебное насилие против Жан-Люка Меланшона и «Непокоренной Франции», назвав произошедшее «основанными на выдумках нападками».

Напомним, ранее прокуратура Парижа возбудила два уголовных дела против левой партии. Одно — по подозрению в нецелевом расходовании средств предвыборной кампании, другое за предположительно фиктивное трудоустройство нескольких человек партией в качестве помощников в парламенте Европы.

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Политическая жизнь Франции
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