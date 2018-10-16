В офисе «Непокоренной Франции» и дома у ее лидера прошли обыски

Париж, , 13:09 — REGNUM Правоохранительные органы Франция провели 16 октября обыски в офисе левой партии «Непокоренная Франция», а также в домах ее лидера Жан-Люка Меланшона и ряда других членов партии, заявили в партии, сообщает французское издание Le Figaro.

Представители партии осудили данное «политическое, полицейское и судебное насилие против Жан-Люка Меланшона и «Непокоренной Франции», назвав произошедшее «основанными на выдумках нападками».

Напомним, ранее прокуратура Парижа возбудила два уголовных дела против левой партии. Одно — по подозрению в нецелевом расходовании средств предвыборной кампании, другое за предположительно фиктивное трудоустройство нескольких человек партией в качестве помощников в парламенте Европы.