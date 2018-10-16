Рада рекомендует привлечь к охране военных складов частные структуры

Киев, , 13:09 — REGNUM Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать генштабу вооруженных сил Украины привлечь к охране военных складов частные структуры. Об этом 16 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

«Мы не будем повторяться по тем решениям, которые принимали раньше относительно несоответствия занимаемой должности руководителя Генерального штаба. Возможно, мы ошибались, возможно, нет. История нас рассудит. Сейчас мы будем предлагать неотложные мероприятия относительно внедрения элемента функционирования и защиты складов, возможно, с привлечением других структур, межведомственного органа, военного формирования или структуры, возможно, частной», — сказал Винник.

По его словам, Украина будет «вынуждена капитулировать перед Россией, если диверсанты взорвут оставшиеся три крупных арсенала боеприпасов».

«У нас по большому счету осталось три больших артсклада. Если мы их потеряем, то капитуляция в войне против Российской Федерации станет очевидной. Можно сколько угодно рассказывать о доблести украинского воина, но в современном мире победа невозможна без современных средств поражения… Армия США имеет большой опыт в привлечения частных компаний для проведения как военных, так и охранных операций… Мы будем рекомендовать наработку какого-то другого механизма, другую структуру, которая бы обеспечила охрану этих объектов», — добавил Винник.

По его словам, пожары на военных складах уничтожили до 50% боеприпасов ВСУ.

«Проблема с военными арсеналами появилась не сегодня. Она возникла после получения Украиной независимости. Мы унаследовали около 2 млн тонн боеприпасов и взрывоопасных предметов, с учетом того, что было вывезено из стран Варшавского договора. С 2003 года начались взрывы на артиллерийских арсеналах, была ситуация в Артемовске, четыре раза пылала Новобогдановка… Всего Украина потеряла 1 млн тонн боеприпасов именно на пожарах на артскладах», — сказал Винник.

Кроме того, 16 октября пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проинформировал, что по состоянию на 7.30 авиация ГСЧС провела разведку технической территории арсенала в Ичнянском районе Черниговской области. Осуществлено четыре сброса воды (32 тонны).

Отмечается, что пиротехники уменьшили радиус загрязнения боеприпасами с 16 до 10 км.

Как сообщалось, в ночь на 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. По состоянию на 10 октября были эвакуированы 12 500 человек. В этот же день пожар потушили. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главная версия следствия причины ЧП — диверсия.