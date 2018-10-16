Яхта сибирского депутата потерпела крушение в Испании

Пальма-де-Майорка, Испания, , 13:08 — REGNUM В Испании 15 октября сильный шторм выбросил на берег набережной Пальма-де-Майорки парусную яхту под названием «Сила Сибири». Об этом сообщает зарубежный портал Мaritimebulletin.net.

Имя владельца не уточняется. Указывается лишь, что яхта 2011 года выпуска принадлежит «российскому олигарху». Однако омские массмедиа, в частности «Город55», информируют, что яхта принадлежит депутату Законодательного собрания Омской области Валерию Кокорину.

В марте 2017 года «СуперОмск» сообщил, что депутат Кокорин приобрел яхту стоимостью 98,9 млн рублей. Длина судна — 32,5 метра. Оно было предназначено для экспедиции к берегам Антарктиды, которую планировали осуществить члены омского отделения Русского географического общества, информировал «Омскрегион».

В момент крушения яхты на борту находились два члена экипажа.

«Пресс-служба Валерия Кокорина фактически подтвердила принадлежность ему яхты, но сообщила, что предприниматель ситуацию не комментирует», — отмечает «Новый Омск».

Омское информагентство также подчёркивает, что «авария» была незначительной. Яхту не затопило. Борт лишь накренился, но вода в салон и машинный отсек не проникла.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, согласно сведениям о доходах на сайте областного Заксобрания, за 2017 год парламентарий Валерий Кокорин заработал 81,9 млн рублей, его супруга — 1,17 млн. В графе «транспортные средства» указано, что депутату принадлежит автоприцеп «МЗСА 817 708».