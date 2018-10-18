Приглядываясь к Курилам: ползучий захват

Москва, , 02:06 — REGNUM Программа российско-японского сотрудничества на южных Курилах выглядит совершенно различно, если смотреть на нее из Москвы или из Токио. Как японские планы «ползучего захвата Курил» постоянно подогреваются односторонней интерпретацией российских инициатив, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Вот и предложение президента РФ Владимира Путина о заключении мирного договора рассматривается некоторыми японскими экспертами как возможность продолжать всё тот же долгосрочный план по присвоению чужой территории. На страницах близкой к японскому МИД газеты Japan Times высокопоставленный дипломат Масамити Ханабуса выступил с предположением, что путинская идея вполне сочетается с «возвратом» Японии острова Шикотан и островной группы Хабомаи. При этом слова самого Путина о закрытии «хрущевского варианта» с автоматическим переходом указанных островов в объятия Японии не принимаются в расчет.

Японские лидеры продолжают мыслить так, как будто условие о передаче Японии островов есть нечто само само собой разумеющееся. Между тем, даже в Совместной советско-японской декларации от 1956 года прямо указывается, что без дополнительной работы экспертов для выработки единообразного понимания, никаких переговоров о возможности передачи островов Малой Курильской гряды вестись не может. Но японский дипломат продолжает в упомянутой статье гнуть свою линию. Чего же он предлагает добиться от российской стороны на предварительном этапе и куда может завести предложенный Ханабусой маршрут?

Читайте статью Япония: «взять» Малую Курильскую гряду, а Кунашир и Итуруп — через 50 лет и другие статьи Анатолия Кошкина.