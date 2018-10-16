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Порошенко планирует передать Константинополю Андреевскую церковь в Киеве

Политика

«На днях будет зарегистрирован законопроект»

Киев, 16 октября 2018, 12:59 — REGNUM  Законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху в ближайшие дни будет внесен на рассмотрение в Верховную раду. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщила 16 октября представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко во время согласительного совета Верховной рады.

По ее словам, автором законопроекта является глава государства Петр Порошенко, поддерживающий стремление скорейшего получения томоса.

«На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху», — сказала Луценко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получила томос по итогам состоявшегося в Стамбуле 9−11 октября Синода Константинопольского патриархата.

На самом деле в решении Синода говорилось, что Украина может получить томос после объединения трех православных церквей — Украинской автокефальной православной церкви, раскольников Киевского патриархата и канонической Украинской православной церкви.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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