Володин: Межпарламентский диалог был бы эффективен по «делу Скрипаля»

Москва, , 12:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин недоумевает, что парламентарии из Великобритании не стремятся в рамках межпарламентского диалога разобраться в ситуации с «делом Скрипаля», передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

«Почему вы с коллегами пытаетесь разобраться и задаетесь вопросом, почему же тогда наши коллеги-представители парламента Великобритании не сделали ничего чтобы выяснить, где здесь правда где ложь и дать оценку случившемуся по итогам диалога?» — рассуждает Володин в ходе встречи с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком.

Диалог просто необходим, подчеркнул спикер Госдумы.

«Диалог на межпарламентском уровне просто необходим. Парламентское измерение должно именно в таких случаях показывать свою эффективность… Если чего-то бояться, пытаются это не обсуждать. Мы обсуждаем, мы свою позицию заявляем», — указал он.

В итоге, продолжил Володин, пострадали отношения между РФ и странами Европы, пострадали наши торговые отношения.

«Но есть и те, кто выиграл от этого — те кто говорил, что на смену дешевым рос энергоносителям должны прийти дорогие… Выгодно ли это странам Европы, выгодно ли это гражданам, которые проживают в Европе?» — рассуждает спикер Госдумы.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.