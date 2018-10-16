Берлин: Германия готова к Brexit

Берлин, , 13:01 — REGNUM Официальный представитель правительства Германии заявил, что страна хорошо подготовилась к последствиям выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает 16 октября Reuters.

Чиновник отметил значительный прогресс в переговорах Лондона и Брюсселя, добавив, что поддержка Ирландии, которая остается в Содружестве, должна быть прописана в договоре с безупречной четкостью.

Напомним, Великобритания выйдет из Европейского союза в конце марта 2019 года, в настоящее время идут переговоры об условиях размежевания, если они не завершатся успехом в необходимое время, то сторонам придется подготовиться к жесткому Brexit.

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