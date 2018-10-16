Военная прокуратура опросила сотни военнослужащих о взрывах под Ичней

Киев, , 12:57 — REGNUM Военная прокуратура опросила 340 военнослужащих по поводу взрывов .в арсенале в Черниговской области, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает 16 октября УНИАН.

По его словам, половина из военнослужащих была опрошена при помощи полиграфа. Следствие установило, что во время начала взрывов на территории складов работал неизвестный мобильный терминал.

«В момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без ІМЕІ-кода, то есть [его] невозможно идентифицировать — единственный на этой территории», — сказал Матиос.

Он добавил, что взрывы были аналогичны взрывам в арсеналах в Калиновке и Балаклее.

Напомним, взрыв на военных складах под Ичней произошел в ночь на 9 октября. Украинские власти сразу после взрывов заявили, что это «диверсия».