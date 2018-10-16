Путин подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарии

Москва, , 12:54 — REGNUM 100-летие Кабардино-Балкарии будет отмечаться на государственном уровне. Указ об этом подписал 16 октября президент РФ Владимир Путин. В тексте указа, опубликованном на официальном сайте Кремля, говорится, что юбилей будет отмечаться в 2022 году.

Отмечается также, что принятие решения основано на обращении правительства Российской Федерации о праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики. Глава государства рекомендует органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении юбилея.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопросы, связанные с подготовкой празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарии были обсуждены в федеральных органах власти на прошлой неделе в ходе рабочей поездки в Москву временно исполняющего обязанности главы КБР Казбека Кокова.

Напомним, на территории современной Кабардино-Балкарии до 1921 года существовали две исторические области Кабарда и Балкария. В 1921 году они вошли в состав Горской АССР. Однако уже 1 сентября из нее вышел Кабардинский округ, а 16 января 1922 года за ним последовала и Балкария.

В 1922 году они объединились в Кабардино-Балкарскую область, которая в 1936 году была преобразована в АССР. В нынешнем виде Кабардино-Балкарская республика существует с 1992 года.