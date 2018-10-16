Первый вице-премьер Армении обсудил с послом России внутреннюю политику

Ереван, , 12:53 — REGNUM Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян обсудил с посолом России в Армении Сергеем Копыркином внутриполитические вопросы.

Согласно официальному сайту правительства, в ходе встречи собеседники подчеркнули важность регулярных двусторонних встреч, которые позволяют оперативно обсуждать вопросы повестки дня армяно-российского сотрудничества.

«В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с внутриполитическими событиями и процессами в Армении последних дней, механизмами проведения внеочередных парламентских выборов в декабре, реформой избирательного законодательства, правосудием переходного периода», — говорится в сообщении.