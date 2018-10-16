Милонов предложил увековечить в Петербурге имя Вадима Тюльпанова

Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Депутат Государственной Думы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову увековечить в Северной столице память бывшего спикера Заксобрания Петербурга, а затем сенатора Вадима Тюльпанова.

Как сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе депутата, Милонов предлагает Беглову назвать именем Вадима Тюльпанова одну из городских улиц — желательно, в Кировском районе города, жителей которого политик представлял в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

«Вадим Альбертович Тюльпанов по праву вошел в летопись современной России как государственный и общественный деятель, автор многих законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни наших граждан, в том числе тех, кто отстоял город на Неве в годы Великой Отечественной войны. Многие масштабные социальные проекты были реализованы, благодаря его личному участию и организаторскому таланту», — говорится в письме депутата Госдумы на имя врио губернатора.

Член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов скончался на 53-м году жизни вечером 4 апреля 2017 года в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Причиной его смерти, по заключению судмедэкспертизы, стала острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца. Вадима Тюльпанова похоронили на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

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Справка

Вадим Тюльпанов родился 8 мая 1964 года в Ленинграде. Окончил Государственную морскую академию им. адмирала С.О. Макарова по специальности инженер-судомеханик. Также получил второе высшее образование на юрфаке СПбГУ, защитил кандидатскую диссертацию в области юриспруденции.

Работал на судах Балтийского морского пароходства, в 1990-е годы занимался частным бизнесом, специализируясь на морских перевозках. В 1998 году был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Переизбирался в городской парламент еще дважды. С 15 января 2003 года — председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

С 14 декабря 2011 года — член Совета Федерации от Заксобрания Петербурга. С 2014 года — представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа.