Около 70% чиновников в Казахстане получат бонусы к зарплате

Астана, , 12:49 — REGNUM В конце 2018 года около 70% государственных служащих Казахстана получат бонусы в виде четырёхкратного размера оклада, сообщает 16 октября издание Zakon. kz со ссылкой на председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимову.

Она прибыла в Кустанайскую область для разъяснения основных положений послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Шаимова встретилась с государственными служащими, работниками бюджетных организаций и с жителями региона.

Замглавы антикоррупционного ведомства остановилась на новой системе стимулирования государственных служащих. По новой системе размер заработной платы будет зависеть от характера и сложности работы, а также достижения показателей эффективности. Доход чиновников формируется из оклада и бонусов, которые выплачиваются по итогам года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года заработная плата повысится у 275 тыс. государственных служащих Казахстана. В настоящее время в республике насчитывается 1,2 млн госслужащих.

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