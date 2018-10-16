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СМИ: турецкая полиция обыщет резиденцию консула Саудовской Аравии

Политика

Правоохранители также проведут еще один обыск в консульстве королевства

Анкара, 16 октября 2018, 12:44 — REGNUM  Турецкая полиция проведет обыск в резиденции консула Саудовской Аравии в связи с исчезновением оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 16 октября со ссылкой на турецкие СМИ британское агентство Reuters.

По данным телеканала NTV, правоохранительные органы Турции также проведут еще один обыск в консульстве королевства в Саудовской Аравии.

Напомним, турецкие власти уверены, что исчезновение Хашогги связано с тем, что он был убит в дипломатическом представительстве Саудовской Аравии, куда пришел за документами для заключения брака.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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