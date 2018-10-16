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Депутатам Рады советуют ввести мораторий на повышение цен на газ

Политика

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что на Украине нельзя повышать цены на голубое топливо

Киев, 16 октября 2018, 12:42 — REGNUM  Депутаты Верховной рады Украины должны принять мораторий на повышение тарифов на голубое топливо в стране. Об этом сообщила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета парламента.

По ее словам, соответствующий проект постановления уже внесен в Верховную раду. Тимошенко добавила, что спикер парламента Украины в ближайшее время должен дать команду вынести документ на комитет, где его рассмотрят.

По словам политика, на Украине нельзя повышать цены на голубое топливо, так как местные жители и так бедны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в 2019 году тарифы на газ в стране вырастут на 25%.

По его словам, повышение тарифов на голубое топливо для населения страны — одно из условий Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного кредита.

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Социально-экономический кризис на Украине
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