Депутатам Рады советуют ввести мораторий на повышение цен на газ

Киев, , 12:42 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины должны принять мораторий на повышение тарифов на голубое топливо в стране. Об этом сообщила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета парламента.

По ее словам, соответствующий проект постановления уже внесен в Верховную раду. Тимошенко добавила, что спикер парламента Украины в ближайшее время должен дать команду вынести документ на комитет, где его рассмотрят.

По словам политика, на Украине нельзя повышать цены на голубое топливо, так как местные жители и так бедны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в 2019 году тарифы на газ в стране вырастут на 25%.

По его словам, повышение тарифов на голубое топливо для населения страны — одно из условий Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного кредита.

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