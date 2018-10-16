ООН: причастных к делу Хашогги нужно лишить неприкосновенности

Женева, Швейцария, , 12:29 — REGNUM Причастные к исчезновению оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги высокопоставленные лица Саудовской Аравии должны быть лишены дипломатической неприкосновенности, заявила 16 октября Мишель Бачелет, верховный комиссар по правам человека, сообщает французское издание Le Figaro.

«Если учесть всю серьезность ситуации вокруг исчезновения г-на Хашогги, я считаю, что неприкосновенность или иммунитет причастных объектов дипломатической собственности, а также официальных лиц, которые гарантируются такими соглашениями, как Венская конвенция 1963 года о консульских сношениях, должны быть незамедлительно сняты», — подчеркнула она.

Напомним, турецкие власти убеждены, что пропавший после визита в консульство Саудовской Аравии оппозиционный журналист был убит в дипломатическом представительстве королевства. Анкара потребовала провести в здании на прилегающих территориях обыск. Эр-Рияд на это согласился. В свою очередь, король Саудовской Аравии Салман дал поручение провести внутреннее расследование произошедшего.