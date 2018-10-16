Конгрессмен поставил в один ряд Путина, короля Салмана и Бретта Кавану

Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Дональд Трамп закрывает глаза на правду, считает конгрессмен Адам Шифф, в качестве примера такого поведения адресуясь к «русскому делу», скандальной истории с назначением верховного судьи США и истории с пропажей саудовского журналиста. Комментируя сообщение о том, что, по допущению Трампа, Джамаля Хашогги могли убить «изгои», а Эр-Рияд свою причастность «жестко отрицает», в своем твиттере политик пишет:

«Король Салман всё отрицает. Владимир Путин всё отрицает. Бретт Кавана всё отрицает. В мире президента правда вообще не имеет значения. Принятие — это слабость. Отрицание — это всё, и чем яростнее, тем лучше. Но не спрашивайте Трампа — он всё отрицает».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил 15 октября, что он обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом ситуацию вокруг пропавшего оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Салман, передал Трамп, заявил, что не знает, что могло произойти с журналистом.