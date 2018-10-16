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Президент Сирии и глава Крыма встретились в Дамаске

Политика

Ранее делегация Крыма во главе с Сергеем Аксеновым впервые прибыла в Сирию на встречу, посвящённую развитию торгово-экономического сотрудничества

Дамаск, 16 октября 2018, 12:15 — REGNUM  Глава Крыма Сергей Аксенов встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сам чиновник сообщил на странице в соцсети Instagram.

«Встреча с президентом Сирии Башаром Асадом», — написал Аксенов, выложив соответствующие фотографии.

Глава Крыма, судя по кадрам, подарил сирийскому лидеру сувенирную копию памятника вежливым людям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегация Крыма во главе с Аксеновым впервые прибыла в Сирию на встречу, посвящённую развитию торгово-экономического сотрудничества двух республик.

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Экономическое сотрудничество России и Сирии
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