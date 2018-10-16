Вторник, 16 Октября 2018 года
12:35:47 МСК

Макрон провел значительные перестановки в правительстве Франции

Политика

На пост главы МВД страны был утвержден член партии «Вперёд, Республика!» Кристоф Кастанер

Макрон провел значительные перестановки в правительстве Франции
Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция
Перестановка фигур

Париж, 16 октября 2018, 12:14 — REGNUM  В правительстве Франции произошел ряд перестановок, глава государства Эммануэль Макрон назначил четверых новых министров. Об этом сообщает агентство RTL.

Отмечается, что на пост главы МВД Франции был утвержден член партии «Вперёд, Республика!» Кристоф Кастанер, разделяющий политические взгляды Макрона. Главой французского министерства культуры назначен член Национального собрания Франции Франк Ристер.

Читайте также: Назначен новый глава МВД Франции

Руководить сельским хозяйством страны поручено члену Сената Дидье Гийому, а Жаклин Гуро стал министром по территориальной целостности и связям с административно-территориальными единицами страны, говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отставки Жерара Коломба с поста французского главы МВД, его должность временно занимал премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Читайте также: Бывший глава МВД Франции претендует на должность мэра Лиона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить