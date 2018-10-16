Соединения Северного флота подняты по тревоге

Мурманск, , 12:07 — REGNUM В соединениях и частях армии ВВС и ПВО Северного флота начата внезапная проверка боеготовности. По тревоге военнослужащие были подняты сегодня, 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Отмечается, что контрольные проверки продлятся несколько дней. Лётному составу предстоит отработать ряд тактических умений по нанесению поражения условному противнику в воздухе и на земле. Также перед военнослужащими стоят задачи по борьбе с подводными лодками, комплексной противовоздушной обороной.

16 октября были отработаны действия личного состава по учебной тревоге. Соединения и части выполнили задачи по выводу сил из-под удара условного противника, оперативной и тактической маскировке.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года завершился самый крупный сбор-поход Северного флота за последние десять лет. В учениях в акватории Баренцева моря приняли участие 36 кораблей и судов, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», а также самолёты и вертолёты 45-й армии ВВС и ПВО СФ. В поход корабли отправились 13 июня. Моряки провели почти два десятка практических стрельб из классических типов вооружений, а также испытали новые образцы вооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: Военнослужащие Северного Кавказа и Крыма подняты по тревоге