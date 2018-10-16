Осужденного за избиение Dj Smash экс-депутата исключили из «Единой России»

Пермь, , 11:59 — REGNUM Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный по делу об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash), исключен из партии «Единая Россия», сообщается 16 октября на сайте регионального отделения партии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за действий, дискредитирующих партию и наносящих вред политическим интересам «Единой России».

Напомним, Александра Телепнева и его приятеля признали виновными в нанесении вреда здоровья Андрею Ширману и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Вместе с тем местные СМИ сообщали, что бывший депутат до сих пор на свободе, в начале октября его видели в отделении банка, где он охотно общался со знакомыми и заявил, что у него все хорошо.

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