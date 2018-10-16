Назначен новый глава МВД Франции

Париж, 16 октября 2018, 12:01 — REGNUM Кристоф Кастанер назначен министром внутренних дел Франции, сообщает 16 октября Елисейский дворец.
Кристофер Кастанер, близкий друг Эммануэля Макрона, ранее занимал должность государственного секретаря по связям с парламентом.
Напомним, французские СМИ называли Кристофа Кастанера и Жеральда Дарманина — наиболее вероятные кандидатуры на этот пост.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отставки Жерара Коломба с поста министра внутренних дел, его должность временно занимал премьер-министр Франции Эдуард Филипп.
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