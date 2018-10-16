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Назначен новый глава МВД Франции

Политика

Кристофер Кастанер займет пост министра внутренних дел Франции

Париж, 16 октября 2018, 12:01 — REGNUM  Кристоф Кастанер назначен министром внутренних дел Франции, сообщает 16 октября Елисейский дворец.

Кристофер Кастанер, близкий друг Эммануэля Макрона, ранее занимал должность государственного секретаря по связям с парламентом.

Напомним, французские СМИ называли Кристофа Кастанера и Жеральда Дарманина — наиболее вероятные кандидатуры на этот пост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отставки Жерара Коломба с поста министра внутренних дел, его должность временно занимал премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший глава МВД Франции претендует на должность мэра Лиона

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