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Права человека важнее оружейных сделок с Эр-Риядом — сенатор США

Политика

Каким был бы в данном случае «сильный сигнал» от Белого дома?

Вашингтон, 16 октября 2018, 12:04 — REGNUM  Если на произошедшее с исчезнувшим саудовским журналистом Джамалем Хашогги не отметит Дональд Трамп, то этим займется Сенат, заявил сенатор Крис Кунс в интервью телеканалу CNN.

«Если Трамп не пошлет сильный сигнал о том, что США по-прежнему ставят такие ценности, как защита прав человека и защита журналистов, выше наших интересов — таких как торговля оружием с Саудовской Аравией — то Сенат должен выйти вперед и сделать это», — считает сенатор.

В эфире обсуждался тезис о том, что, будь Хашогги убит в диппредставительстве или даже похищен с его территории, Саудовская Аравия все равно несет за это ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп призвал не торопиться доверять версии CNN о гибели Джамаля Хашогги: по данным телеканала, власти Саудовской Аравии готовы обнародовать данные отчета о пропаже оппозиционного журналиста, и будто в этих данных сообщается о том, что Хашогги не пережил допрос. По словам Трампа.

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Исчезновении журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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