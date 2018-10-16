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В преддверии выборов: талибы* усиливают давление на военных Афганистана

Политика

«Талибан"* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 16 октября 2018, 11:59 — REGNUM  Десятки полицейских Афганистана были убиты и ранены в боевых столкновениях с террористами в преддверии парламентских выборов, сообщает 16 октября Reuters.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали собрать проведение плебисцита, поэтому их натиск на позиции правительственных войск усилился.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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