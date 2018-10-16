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Порошенко об автокефалии: мы ждали этого 1030 лет

Политика

Украина как государство существует только 27 лет

Киев, 16 октября 2018, 11:47 — REGNUM  Украина ждала 1030 лет, чтобы получить автокефалию, написал 16 октября президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, константинопольский патриарх Варфоломей, экзархи Вселенского патриархата и его синод проделали «огромную работу», чтобы дать Украине возможность получить автокефалию.

«Как президент, как верующий человек, гражданин Украины искренне благодарю Его Святейшество Патриарха Варфоломея, Синод и экзархов за ту огромную работу, которая после 1030-летия ожиданий дала нам возможность иметь единую поместную автокефальную Церковь в Украине», — написал Порошенко.

Напомним, ровно 1030 лет назад князь Владимир крестил Киевскую Русь, 988 год считается началом официальной истории Русской Церкви. Украина как государство образовалось только 27 лет назад.

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