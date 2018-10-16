Вторник, 16 Октября 2018 года
12:36:30 МСК

Журналиста убили близкие союзники Трампа? Конгрессмен позорит президента

Политика

Что произошло на самом деле, до сих пор неизвестно

Вашингтон, 16 октября 2018, 11:41 — REGNUM  Уверенное предположение о том, что оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги убит официальным Эр-Риядом, высказал в своем «Твиттере» конгрессмен Хаким Джеффрис.

«Журналист Washington Post, видимо, убит близким союзником администрации Трампа. Авторитарное сборище в Белом доме впредь никогда не должно безрассудно называть свободную прессу врагами народа. ПОЗОР», — пишет политик.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Эр-Рияд, чтобы разобраться в ситуации с исчезновением в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного журналиста.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновении журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить