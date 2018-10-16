Журналиста убили близкие союзники Трампа? Конгрессмен позорит президента

Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Уверенное предположение о том, что оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги убит официальным Эр-Риядом, высказал в своем «Твиттере» конгрессмен Хаким Джеффрис.

«Журналист Washington Post, видимо, убит близким союзником администрации Трампа. Авторитарное сборище в Белом доме впредь никогда не должно безрассудно называть свободную прессу врагами народа. ПОЗОР», — пишет политик.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Эр-Рияд, чтобы разобраться в ситуации с исчезновением в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного журналиста.