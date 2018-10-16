Американский митрополит о разрыве РПЦ с Константинополем: выбора не было

Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) назвал безальтернативным разрыв Русской православной церковью евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Существующие каноны не дают РПЦ иного выбора после принятия решения об автокефалии для украинской церкви, пояснил он.

Решение Константинополя митрополит Иона назвал очень печальным событием, «великим искушением злом» и «катастрофой для мирового православия». Большинство православных церквей, по его словам, солидарны с позицией РПЦ.

«Русская православная церковь не имела иного выбора согласно каноническому уставу, кроме как прекратить причастие», — сказал митрополит Иона РИА Новости.

Он также заявил, что исключительно политические мотивы двигали теми, кто принял решение об автокефалии украинской церкви. Это может привести к серьезному противостоянию на Украине, когда православных верующих вынудят защищать свои храмы, считает он.

Ввязи с этим митрополит призвал тех, кто ответственен за происходящее, «покаяться и прекратить это безумие».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Священный синод Русской православной церкви объявил о решении Московского патриархата разорвать евхаристическое общение с Фанаром. Ранее, 11 октября, синод Вселенского патриархата отменил решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату.

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