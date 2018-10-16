Порошенко: «РПЦ встала на путь конфликта со всем мировым православием»

Киев, , 11:27 — REGNUM Сегодня, 16 октября, в администрации президента Украины Петр Порошенко провел встречу с экзархами Вселенского патриарха.

Он заявил, что Русская православная церковь «взяла курс на самоизоляцию от всего православного мира».

«Россия противопоставляется всему миру в вопросах российской агрессии на востоке нашего государства, незаконной аннексии Крыма, позиции по Абхазии, позиции по Осетии, позиции по Приднестровью. К сожалению, сейчас российская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием. Я надеялся, что этого не произойдет, но мы с вами должны быть готовы к этому процессу», — отметил Порошенко.

По его словам, решение РПЦ разорвать отношения с Константинополем свидетельствует о том, что «Вселенский патриарх и Украина на правильном пути».

«В то же время с очевидной подачи Кремля, руководство страны-агрессора и полностью от него зависимое российское церковное начальство заявило о разрыве с константинопольской матерью-церковью. Я уверен, что такая реакция духовной, светской российской власти и полностью зависимого от российской власти церковного руководства только подтверждает, что мы с вами на правильном пути… Со своей стороны мы будем делать все, чтобы усилия по созданию единой поместной православной церкви в соответствии с решениями Синода, матери-церкви и Вселенского патриарха были сделаны в надлежащие сроки, мирно», — добавил Порошенко.

Президент Украины обвинил Россию в попытке организовать провокации и штурм храма в Киеве 14 октября.

Он также поблагодарил Вселенского патриарха и синод «за предоставление автокефалии Украинской православной церкви».

«Кто-то скажет, что мы ждали его 27 лет нашей независимости, кто-то скажет, что ждали 100 лет со времен УНР. Кто-то скажет — 332 года после того, как Украина была незаконно передана Московской церкви. Кто-то скажет, что 1030 лет — с момента Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Сегодня я, как президент Украины, должен выразить слова искренней благодарности матери-церкви, его всесвятости, синоду и вам за ту огромную работу, которая была сделана, чтобы это стало возможным, чтобы Господь услышал наши молитвы», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября на территории Киево-Печерской лавры полиция Киева задержала 122 мужчины спортивного телосложения. Их отправили в участок для установления личностей. До этого прихожане пожаловались в полицию на группу подозрительных мужчин, которые создали толкучку на входе в лавру. В целом ситуация возле лавры была спокойная, желающие посетить монастырский комплекс проходили мимо полиции и заходили внутрь без препятствий. В тот же день полиция отпустила около сотни задержанных. С молодыми людьми, среди которых были и несовершеннолетние, провели профилактические беседы.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата отменил решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату. При этом с предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария снята наложенная РПЦ анафема, им возвращен канонический статус.

Ожидается, что Украина получит томос после объединительного собора украинских православных церквей. Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет сообщил, что не менее 10 иерархов Московского патриархата уже готовы перейти в объединенную церковь. В Русской православной церкви заявили, что готовят «жесткий» ответ на решение Вселенского патриархата.