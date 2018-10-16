Белая женщина лишилась работы за то, что не пустила негра в дом

Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Белая женщины была уволена из-за того, что отказалась пропускать чернокожего мужчину в дом, где они оба проживают, сообщает 16 октября Fox News.

На опубликованной в сети интернет видеозаписи видно, что женщина отказывается пропустить мужчину в здание, утверждая, что оно принадлежит ей.

По невыясненным причинам, странное поведение женщины было расценено мужчиной как акт расизма, однако нет никаких оснований утверждать, что оно было вызвано цветом кожи человека.

Напомним, в США существует такое явление как «позитивная дискриминация», смысл его заключается в том, что ради якобы достижения равноправия, позволительно нарушать это самое равноправие.

Поэтому конфликт между черным и белым человеком в первую очередь расценивается как межрасовый конфликт, хотя зачастую он носит всего лишь бытовой характер.

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