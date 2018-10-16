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Существование С-600 и С-700 — «эмоциональный пассаж» Жириновского

Политика

Естественно никаких С-600 и С-700 нет и в помине — пока не готов даже С-500

Москва, 16 октября 2018, 11:19 — REGNUM  Никаких зенитно-ракетныхкомплексов (ЗРК) С-600 и С-700, о которых говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, не существует в помине, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее Жириновский в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что Россия якобы обладает зенитными ракетными системами противовоздушной обороны С-500, С-600 и С-700, которые могут «закрыть всю планету». Позже он уточнил свое высказывание: по его словам, некоторые из новейших разработок пока являются прототипами и конкретного имени не имеют.

Мы имеем дело с очередным эмоциональным пассажем Владимира Жириновского — естественно никаких С-600 и С-700 нет и в помине — пока не готов даже С-500.

В реальном серийном производстве находится только зенитный ракетный комплекс С-400, являющийся прекрасным изделием российского военно-промышленного комплекса.

Что касается системы С-500, более заточенной на задачи противоракетной обороны, то, судя по всему, она появится на вооружении Российской Федерации ближе к середине 2020-х годов.

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Военно-промышленный комплекс
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