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Порошенко о конфликте в мировом православии: мы на правильном пути

Политика

Киевская хунта активно поддерживает разрыв отношений между РПЦ и Константинополем

Порошенко о конфликте в мировом православии: мы на правильном пути
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дымовая завеса

Киев, 16 октября 2018, 11:21 — REGNUM  Украина движется по правильному пути, так как РПЦ заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом, написал 16 октября президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко вновь озвучил типичные мантры о том, что Украина якобы обращается «к Богу», а РПЦ хочет «конфликта и противостояния». Также украинский президент написал, что РПЦ действует «с подачи Кремля», умалчивая о том, что именно киевская светская власть требовала от Константинополя автокефалию для Украины, а не церковь.

Напомним, ранее Священный Синод РПЦ на заседании 15 октября в Минске заявил, что действия Константинополя вынуждают РПЦ разорвать любые отношения с Константинопольским Патриархатом.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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