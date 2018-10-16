Порошенко о конфликте в мировом православии: мы на правильном пути

Киев, , 11:21 — REGNUM Украина движется по правильному пути, так как РПЦ заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом, написал 16 октября президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко вновь озвучил типичные мантры о том, что Украина якобы обращается «к Богу», а РПЦ хочет «конфликта и противостояния». Также украинский президент написал, что РПЦ действует «с подачи Кремля», умалчивая о том, что именно киевская светская власть требовала от Константинополя автокефалию для Украины, а не церковь.

Напомним, ранее Священный Синод РПЦ на заседании 15 октября в Минске заявил, что действия Константинополя вынуждают РПЦ разорвать любые отношения с Константинопольским Патриархатом.