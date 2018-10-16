Госдума приняла закон о лицензировании автобусных перевозок

Москва, , 11:13 — REGNUM Закон, направленный на усиление безопасности автобусных перевозок, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Вводятся дополнительные требования безопасности пассажирских перевозок транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, превышает восемь.

Прежде всего, перевозки снова станут лицензируемыми — законодатель отказывается от уведомительного характера деятельности. Таким образом при обязательном лицензировании заказных перевозок водители обязаны проходить каждый день медицинское обследование, соблюдать график движения и предоставлять все необходимые документы на транспортное средство.

Кроме того, автобусы должны быть оснащены тахографами, а водители обязаны соблюдать нормы времени управления ТС и отдыха, установленные Правилами дорожного движения (ПДД).

Также прописываются особые условия проведения проверок. Вводится лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

При этом лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных сил, войск национальной гвардии, следственных органов Следственного комитета РФ, а также в отношении перевозок, выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования).

Предполагается, что принятый закон позволит в том числе в полной мере пресечь незаконные регулярные перевозки пассажиров, выполняемые под видом заказных и для собственных нужд.

Правительство в июне 2018 года подняло вопрос об ужесточении законодательства в сфере пассажирских перевозок. Это было связано с ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в котором погибли 14 человек, пострадали 34.